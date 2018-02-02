На родину вернулись освобожденные в Ливии украинцы
Сегодня, 2 февраля, четверо украинских граждан вернулись домой после многих лет незаконного удерживания на территории африканского государства Ливия. Об этом у себя в Facebook сообщил президент Петр Порошенко.
"Рад возвращению на родную землю четырех наших граждан после многих лет плена в Ливии. Благодарен дипломатам и внешней разведке за еще четырех спасенных украинцев", - написал глава государства.
В сообщении не уточняются имена, как и подробности и обстоятельства пребывания украинцев в плену. Отметим, что несколько лет назад в Ливии по подозрению в сотрудничестве с режимом Каддафи была задержана группа украинцев.
В декабре 2016 года были освобождены двое украинских моряков - членов экипажа судна, арестованного в марте того года в Ливии по подозрению в контрабанде нефтепродуктов. 13 января 2018 года в Ливии освободили украинского врача, который работал по частному контракту в городе Себха и был похищен джихадистами.
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Нестабильность в Ливии резко возросла после свержения режима Каддафи в 2011 году, после чего там до сих пор не сформировано устойчивое правительство.
Карта северных регионов Африки:
Иллюстрация: premiumtimesng.com
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