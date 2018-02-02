Член сборной РФ по стрельбе в 2014-м воевал против Украины - СБУ

По данным спецслужбы, россиянин Александр Заличев был снайпером-наемником ЧВК Вагнера в первый год российской вооруженной агрессии против Украины

Двукратный чемпион России в дуэльной стрельбе из ружья Александр Заличев причастен к террористической деятельности в Донбассе: в 2014 году он был снайпером в подконтрольной Кремлю частной военной компании под руководством Дмитрия "Вагнера" Уткина. Об этом в эфире канала "Прямой" заявил руководитель аппарата главы Службы безопасности Украины Игорь Гуськов.

"Установлено, что одним из наемников "Вагнера" ​​был Заличев Александр Борисович, который проходил службу в должности снайпера. Из анализа открытых источников есть информация, что он был двукратным чемпионом России, а также, подчеркиваю, членом сборной России по тактической стрельбе как минимум в 2014-2016 годах ", - сказал представитель СБУ.

Также об этом говорится в письма главы Службы Василия Грицака министру спорта Игорю Жданову, которое датировано 31 января. В обращении он просит передать улики по Заличеву спортивным федерациям стран-партнеров.



По словам Гуськова, у СБУ есть персональные данные почти 2000 российских наемников ЧВК.

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Фрагмент упражнения Заличева на соревнованиях:

ЧВК Вагнера - неформальная военная организация, принимающая участие в боевых действиях в различных горячих точках планеты, где есть интерес российских властей, в том числе в Донбассе и Сирии. Несмотря на то, что боевики Вагнера формально не имеют отношения ни к одной официальной силовой структуре РФ, за свою "работу" они получали боевые ордена и медали. Командир подразделения - подполковник запаса Дмитрий "Вагнер" Уткин.

7 октября 2017 года СБУ предоставила новые доказательства участия ЧВК в войне в Донбассе, данные об особенностях комплектования и финансирования группировки, и сведения о еще более чем 150 наемниках, которые воюют в Сирии. Были опубликованы записи телефонных разговоров Уткина и главаря боевиков ЛНР Игоря Плотницкого, доказывающие их причастность к обстрелу украинского Ил-76 в 2014 году в Луганске и участие в боях в Донбассе. Позднее было обнародовано аудио из-под Дебальцево.

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В СБУ сообщали, что подготовили подозрение Уткину.





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