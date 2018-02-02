В деле о пожаре в лагере Виктория появился еще один подозреваемый

Инспектору Киевского райотдела ГСЧС в Одессе сообщено о подозрении в служебной халатности; чиновник уже отстранен от занимаемой должности

По делу о пожаре в одесском детском лагере Виктория в сентябре 2017 года, вследствие которого погибли трое детей, сообщено о подозрении одному из ведущих инспекторов Киевского райотдела Главного управления ГСЧС в Одесской области. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Согласно сообщению, инспектора подозревают в служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК).

Как утверждает следствие, чиновник в 2016-2017 годах неоднократно фиксировал нарушения пожарной безопасности в лагере, в связи с чем были составлены акты, предписания об устранении нарушений и протоколы об админнарушении.

"Наряду с этим из-за небрежного отношения к своим обязанностям инспектором не приняты меры для подготовки материалов иска в админсуд о полном или частичном приостановлении работы лагеря, деятельность которого в таких условиях привела к пожару и гибели троих детей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по ходатайству прокуратуры суд уже отстранил подозреваемого от занимаемой должности.

Кроме того, по результатам проверки, с учетом выявленных нарушений пожарной и техногенной безопасности в окружной админсуд подан иск о полной остановке работы лагеря.

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Также сообщается, что прокуратура просила суд установить предельный срок для ознакомления с материалами дела подозреваемого экс-директора Виктории и его защитников до 16 февраля 2018 года включительно, однако суд избрал датой завершения ознакомления 26 февраля.

24 января 2018 года Апелляционный суд Одесской области отказался смягчать меру пресечения взятому под стражу Петросу Саркисяну, бывшему директору лагеря Виктория.

Следствие рассматривает четыре версии пожара в детском лагере в Одессе: поджог, разогретый предмет, возникновение пожара от открытого огня или короткое замыкание.

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