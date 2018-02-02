СБУ задержала экс-"замминистра спорта" оккупированного Крыма

Ехал в Херсонскую область, чтобы получить украинский биометрический паспорт

Сотрудники контрразведки СБУ задержали на админгранице с Крымом бывшего "заместителя министра спорта" оккупационной администрации АРК. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Согласно сообщению, мужчину задержали в пункте пропуска "Каланчак", когда он направлялся в Херсонскую область для решения личных вопросов.

В СБУ установили, что бывший украинский чиновник с апреля 2015 года по май 2016 занимал должность заместителя так называемого министра спорта оккупационной администрации в Крыму.

"После увольнения он продолжил антиукраинскую деятельность в составе рабочей группы по созданию Государственной программы оккупационной власти "Патриотическое (военно-патриотическое) воспитание граждан РФ в Республике Крым", - сказано в сообщении.

В последнее время, по данным спецслужбы, задержанный занимал должность секретаря регионального отделения российской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России". Деятельность этой структуры направлена на нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, говорят в СБУ.

Следователями Главного управления СБУ в АРК открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК.

Согласно информации на сайтах российских оккупантов, с апреля 2015 года по май 2016 должность "заместителя министра спорта" занимал Виталий Романов.

Спикер СБУ Алена Гитлянская уточнила в Facebook, что он ехал в Херсонскую область, чтобы получить украинский биометрический паспорт.

5 января в СБУ сообщили, что установили факт пребывания в Киеве пособника российских оккупантов, бывшего так называемого министра здравоохранения Крыма Петра Михальчевского. Как утверждают в спецслужбе, псевдочиновник "непосредственно участвовал в создании незаконных органов власти на временно оккупированном полуострове". По временному месту жительства Михальчевского в столице проведен обыск в рамках уголовного производства по ст. 110 (сепаратизм) и 111 УК (госизмена). В тот же день псевдочиновнику сообщили о подозрении в госизмене. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на один месяц.

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