Наезд на мусульман в Лондоне: виновный получил пожизненный срок
Безработный Даррен Осборн, который летом 2017 года совершил наезд на группу мусульман возле мечети в Лондоне, приговорили к пожизненному заключению с требованием отсидеть минимум 43 года. Об этом сообщает The Telegraph.
Суд присяжных признал отца четырех детей виновным в террористической атаке на почве ненависти к мусульманам. "Вы намеревались убивать", - заявила судья, зачитывая приговор.
В результате нападения погиб 51-летний мужчина, еще 12 человек были ранены.
19 июня 2017 года в Лондоне автомобиль въехал в прохожих. Инцидент произошел после полуночи на улице Семи Сестер. Пострадали мусульмане, которые выходили из мечети после ночной молитвы. Из фургона выскочил мужчина с ножом и ранил одного человека. Нападающего арестовали.
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