USD:  27.73  28.09   EUR:  34.42  35.07  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

Наезд на мусульман в Лондоне: виновный получил пожизненный срок

02.02.2018 17:36
Суд признал нападающего виновным в террористической атаке на почве ненависти к мусульманам
Наезд на мусульман в Лондоне: виновный получил пожизненный срок
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Безработный Даррен Осборн, который летом 2017 года совершил наезд на группу мусульман возле мечети в Лондоне, приговорили к пожизненному заключению с требованием отсидеть минимум 43 года. Об этом сообщает The Telegraph.

Суд присяжных признал отца четырех детей виновным в террористической атаке на почве ненависти к мусульманам. "Вы намеревались убивать", - заявила судья, зачитывая приговор.

В результате нападения погиб 51-летний мужчина, еще 12 человек были ранены.

19 июня 2017 года в Лондоне автомобиль въехал в прохожих. Инцидент произошел после полуночи на улице Семи Сестер. Пострадали мусульмане, которые выходили из мечети после ночной молитвы. Из фургона выскочил мужчина с ножом и ранил одного человека. Нападающего арестовали.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- актуальная информация прямо в вашей новостной ленте

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 