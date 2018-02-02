Наезд на мусульман в Лондоне: виновный получил пожизненный срок

Суд признал нападающего виновным в террористической атаке на почве ненависти к мусульманам

Безработный Даррен Осборн, который летом 2017 года совершил наезд на группу мусульман возле мечети в Лондоне, приговорили к пожизненному заключению с требованием отсидеть минимум 43 года. Об этом сообщает The Telegraph.



Суд присяжных признал отца четырех детей виновным в террористической атаке на почве ненависти к мусульманам. "Вы намеревались убивать", - заявила судья, зачитывая приговор.

В результате нападения погиб 51-летний мужчина, еще 12 человек были ранены.



19 июня 2017 года в Лондоне автомобиль въехал в прохожих. Инцидент произошел после полуночи на улице Семи Сестер. Пострадали мусульмане, которые выходили из мечети после ночной молитвы. Из фургона выскочил мужчина с ножом и ранил одного человека. Нападающего арестовали.

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