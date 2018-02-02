Суд отпустил начальника склада Нацгвардии, наворовавшего на 2 млн

Со складов Нацгвардии были похищены военная форма, бронежилеты, шлемы, армейские ботинки и тактические фонари

Суд освободил от наказания на основании закона об амнистии бывшего начальника Центральной базы обеспечения Национальной гвардии Вадима Иващука, который в сговоре с подчиненными украл с военного склада имущества на 1,96 млн грн. Об этом говорится в решении суда, опубликованном на сайте Единого реестра судебных решений.

Согласно тексту решения, в январе-сентябре 2015 Иващук, находясь в должности начальника базы, вместе с другими военными "выделили" для дальнейшего присвоения и сбыта военное имущество, хранившееся в складских помещениях базы в Киеве, стоимостью 1,96 млн грн.

Со складов Нацгвардии были похищены военная форма, бронежилеты, шлемы, армейские ботинки и тактические фонари.

"Суд считает доказанным, что ОСОБА_2 своими умышленными действиями, которые выразились в небрежном отношении военного должностного лица к службе, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения, что нанесло существенный вред государственным интересам, чем совершил преступление, предусмотренное ч.3 ст.425 УК Украина", - сказано в тексте решения.

24 октября 2017 г Иващук заключил с прокурором соглашение о признании вины. Его приговорили к 2 годам лишения свободы.

Затем Подольский райсуд решил вместо тюремного заключения применить к осужденному 2 года служебного ограничения с отчислением из суммы его денежного обеспечения в доход государства в размере 10%.

Теперь суд решил освободить Иващука от наказания на основании закона об амнистии в 2016 году.

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