Объявленный в розыск экс-замглавы Нафтогаза сам пришел в ГПУ

Корнийчук явился для дачи показаний в производстве по завладению денежными средствами ГАО Черноморнефтегаз

Объявленный в розыск бывший заместитель председателя правления НАК Нафтогаз Украины Евгений Корнийчук пришел в Генеральную прокуратуру. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Бывший заместитель председателя правления НАК Нафтогаз Украины Евгений Корнийчук явился в ГПУ для дачи показаний в производстве по завладению денежными средствами ГАО Черноморнефтегаз при осуществлении закупки самоподъемных буровых установок", - написала Сарган.

Сегодня генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Корнийчук объявлен в розыск по делу о закупке буровых установок для Черноморнефтегаза.

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