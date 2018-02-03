USD:  27.73  28.09   EUR:  34.42  35.07  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

Во Львове ночью горела деревянная церковь

03.02.2018 08:47
Пожар затушили, здание церкви уцелело
Во Львове ночью горела деревянная церковь
Фото: Варта-1

Сегодня ночью во Львове загорелось деревянное здание церкви Святого князя Владимира. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Огонь уничтожил обшивку крыши, деревянное перекрытие площадью 100 квадратных метров, пол и церковный инвентарь.

Пожар оперативно ликвидировали. Зданию церкви ничего не угрожает.

Читайте также: Пожар в центре Киева тушат более 20 пожарных машин

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- cамые яркие фото дня в Instagram

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 