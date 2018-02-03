Во Львове ночью горела деревянная церковь
03.02.2018 08:47
Пожар затушили, здание церкви уцелело
Фото: Варта-1
Сегодня ночью во Львове загорелось деревянное здание церкви Святого князя Владимира. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Огонь уничтожил обшивку крыши, деревянное перекрытие площадью 100 квадратных метров, пол и церковный инвентарь.
Пожар оперативно ликвидировали. Зданию церкви ничего не угрожает.
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