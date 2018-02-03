Во Львове ночью горела деревянная церковь

Пожар затушили, здание церкви уцелело

Сегодня ночью во Львове загорелось деревянное здание церкви Святого князя Владимира. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.



Огонь уничтожил обшивку крыши, деревянное перекрытие площадью 100 квадратных метров, пол и церковный инвентарь.



Пожар оперативно ликвидировали. Зданию церкви ничего не угрожает.

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