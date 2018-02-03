Пожар в храме во Львове духовенство УПЦ МП назвало поджогом
Архиепископ Львовский и Галицкий, архиерей УПЦ МК Филарет считает, что пожар в храме во Львове сегодня ночью был результатом поджога. Об этом говорится в сообщении на сайте епархии.
"От рук радикально настроенных людей был подожжен храм. (...) Становится странным, когда христиане высказывают свою политическую позицию поджогом храма", - заявляет Филарет.
Ранее ГСЧС сообщила, что сегодня около 02:00 загорелось деревянное здание церкви Святого князя Владимира во Львове. Пожар оперативно ликвидировали.
28 января эту церковь пикетировали несколько десятков людей - они заявляли, что храм построили незаконно, самовольно захватив участок.
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