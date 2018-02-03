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Пожар в храме во Львове духовенство УПЦ МП назвало поджогом

03.02.2018 15:49
Архиепископ заявил, что храм подожгли "радикально настроенные люди"
Пожар в храме во Львове духовенство УПЦ МП назвало поджогом
Фото: upc.lviv.ua

Архиепископ Львовский и Галицкий, архиерей УПЦ МК Филарет считает, что пожар в храме во Львове сегодня ночью был результатом поджога. Об этом говорится в сообщении на сайте епархии.

"От рук радикально настроенных людей был подожжен храм. (...) Становится странным, когда христиане высказывают свою политическую позицию поджогом храма", - заявляет Филарет.

Ранее ГСЧС сообщила, что сегодня около 02:00 загорелось деревянное здание церкви Святого князя Владимира во Львове. Пожар оперативно ликвидировали.

28 января эту церковь пикетировали несколько десятков людей - они заявляли, что храм построили незаконно, самовольно захватив участок.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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