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Снегопады на Закарпатье: обесточены 19 населенных пунктов

04.02.2018 08:13
В результате сильных снегопадов движение транспорта осложнено; некоторые грузовые автомобили не могут преодолеть заснеженные трассы
Снегопады на Закарпатье: обесточены 19 населенных пунктов
Фото: iStock/Global Images Ukraine

На Закарпатье в результате сильных снегопадов обесточены 19 населенных пунктов, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Полностью без электричества шесть населенных пунктов в Межигорском районе, восемь - в Воловецком. Частично без электричества поселок городского типа Межгорье и Хустский район (четыре населенных пункта).

Из-за снегопада осложнено движение крупногабаритного транспорта. В Закарпатской области к ликвидации последствий непогоды привлечены семь единиц техники и 19 сотрудников ГСЧС.

Фото: пресс-служба ГСЧС

Кроме того, в результате налипания снега в Воловецком, Великоберезнянском и Перечинском районах рухнули три дерева. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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