Снегопады на Закарпатье: обесточены 19 населенных пунктов

В результате сильных снегопадов движение транспорта осложнено; некоторые грузовые автомобили не могут преодолеть заснеженные трассы

На Закарпатье в результате сильных снегопадов обесточены 19 населенных пунктов, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Полностью без электричества шесть населенных пунктов в Межигорском районе, восемь - в Воловецком. Частично без электричества поселок городского типа Межгорье и Хустский район (четыре населенных пункта).

Из-за снегопада осложнено движение крупногабаритного транспорта. В Закарпатской области к ликвидации последствий непогоды привлечены семь единиц техники и 19 сотрудников ГСЧС.

Фото: пресс-служба ГСЧС

Кроме того, в результате налипания снега в Воловецком, Великоберезнянском и Перечинском районах рухнули три дерева.

Читайте также: В начале февраля в Украине ударят морозы

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.