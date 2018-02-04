Снегопады на Закарпатье: обесточены 19 населенных пунктов
На Закарпатье в результате сильных снегопадов обесточены 19 населенных пунктов, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Полностью без электричества шесть населенных пунктов в Межигорском районе, восемь - в Воловецком. Частично без электричества поселок городского типа Межгорье и Хустский район (четыре населенных пункта).
Из-за снегопада осложнено движение крупногабаритного транспорта. В Закарпатской области к ликвидации последствий непогоды привлечены семь единиц техники и 19 сотрудников ГСЧС.
Фото: пресс-служба ГСЧС
Кроме того, в результате налипания снега в Воловецком, Великоберезнянском и Перечинском районах рухнули три дерева.
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