На пункте пропуска "Краковец" в очереди стоят больше 400 машин

Из-за сбоев в работе базы данных таможни десятки машин стоят на КПВВ

На пункте пропуска "Краковец" на украинско-польской границе в очереди стоят больше 400 машин. Об этом вечером в воскресенье, 4 февраля, сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы.

Причина такой задержки - перебои в работе базы данных таможни.



Всем, кто планировал ехать через "Краковец", советуют ехать на соседние пункты пропуска - "Грушев" и "Равва-Русская".

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