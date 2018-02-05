На пункте пропуска "Краковец" в очереди стоят больше 400 машин
05.02.2018 00:02
Из-за сбоев в работе базы данных таможни десятки машин стоят на КПВВ
На пункте пропуска "Краковец" на украинско-польской границе в очереди стоят больше 400 машин. Об этом вечером в воскресенье, 4 февраля, сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы.
Причина такой задержки - перебои в работе базы данных таможни.
Всем, кто планировал ехать через "Краковец", советуют ехать на соседние пункты пропуска - "Грушев" и "Равва-Русская".
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