Херсонский суд продлил арест "экс-министру" оккупированного Крыма

Арест Петру Михальчевскому продлили на один месяц: до 2 марта 2018 года включительно

В пятницу, 2 февраля, Херсонский городской суд продлил арест "экс-министру здравоохранения" аннексированного Крыма Петру Михальчевскому на один месяц. Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры АРК Татьяны Тихончик.

"Арест продлен на один месяц: до 2 марта 2018 года включительно", - сказала Тихончик.

В начале января 2018 года сотрудники Службы безопасности Украины установили факт пребывания в Киеве бывшего "министра здравоохранения" оккупированного Крыма Петра Михальчевского.

Бывший главврач Крыма 5 января подписал подозрение в совершении преступления по ст. 111 УК Украины (государственная измена).

Херсонский городской суд 8 января арестовал на один месяц Михальчевского.

Он утверждал, что ничего противоправного он не совершал и не участвовал в "референдуме" 2014 года.

10 июня 2014 года российский "министр здравоохранения" Крыма Петр Михальчевский написал заявление об отставке по собственному желанию. Глава оккупационных властей Крыма Сергей Аксенов утверждал, что вынудил Михальчевского подать в отставку, чтобы его не увольняли "по статье".

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