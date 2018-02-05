Масштабное ДТП в Херсонской области: в больницах семь человек

Пассажиры в возрасте от 40 до 64 лет были доставлены в медицинские учреждения Херсона

В результате дорожно-транспортного происшествия на автодороге Одесса-Мелитополь-Новоазовск госпитализировали семь человек с травмами различной степени тяжести. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Херсонской области.

"Пассажиры в возрасте от 40 до 64 лет были доставлены в медицинские учреждения областного центра. Семь человек были госпитализированы. Других после оказания медицинской помощи отпустили домой", - отметили в пресс-службе.

Полицейские предварительно установили, что 34-летний водитель грузового автомобиля ДАФ не учел дорожной обстановки, не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего не успел сманеврировать и совершил наезд на автобус Эталон, который стоял на правой полосе движения.

В это время в автобусе находились 15 работников одного из предприятий, которые возвращались с работы домой.

По словам старшего следователя отдела по расследованию ДТП областного управления полиции Сергея Шаповала, в автобусе во время движения заглох двигатель и водитель остановил транспортное средство.

"В это время сзади в попутном направлении двигались один за другим два грузовика. Водитель первого автомобиля увидел автобус, стоящий и принял влево. Водитель второго грузовика не успел среагировать и совершил наезд на автобус. В результате ДТП автобус перевернулся", - отметили в пресс-службе.

По факту дорожно-транспортного происшествия открытое уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.

5 февраля сообщалось, что в Херсонской области на трассе грузовик въехал в автобус.

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