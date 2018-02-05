"Политзаключенному" из списка Радикальной партии дали пожизненное

В Харькове суд приговорил к пожизненному заключению расиста и гомофоба, которого депутаты РПЛ предлагали освободить как "политзаключенного"

Жителя Харьковской области Виталия Кадничанского, которого ранее депутаты от Радикальной партии предлагали амнистировать как "политзаключенного", суд приговорил к пожизненному лишению свободы за убийство и покушения на убийства на основе расовой дискриминации и гомонегативизма. Об этом сообщает пресс-служба Дзержинского райсуда Харькова.

Согласно сообщению, житель с. Безруки Дергачевского района Харьковской области 1990 года рождения обвинялся в совершении "ряда особо тяжких преступлений против жизни и здоровья людей на почве расовой и национальной дискриминации к гражданам стран Африки и Азии, гомонегативизма (ч.2 ст.15 п.п. . 1,4,13,14 ч.2 ст.115 УК) - убийстве и покушениях на убийство".

В суде отметили, что среди пострадавших в результате действий Кадничанского - как граждане Украины, так и иностранцы.

Также ему инкриминировалось незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч.1 ст. 263 УК).

По сообщению харьковского издания 057, согласно материалам дела, Кадничанский совершил нападения на шестерых иностранцев, а также убил харьковчанина Вячеслава Сычова.

Стоит отметить, что в 2015 году депутаты от Радикальной партии Ляшко, бывшие активисты ультранационалистических организаций Игорь Мосийчук, Дмитрий Линько и Андрей Лозовой зарегистрировали в Верховной Раде законопроект о внесении изменений в заключительные положения закона Украины о применении амнистии в Украине (относительно полной реабилитации политических заключенных).

К данному документу прилагался список из 49 "политзаключенных", которых указанные депутаты предлагали амнистировать.

В пояснительной записке авторы законопроекта утверждали, что лица из их списка пострадали за свою "общественно-политическую деятельность".

В зале парламента этот законопроект не рассматривался.

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