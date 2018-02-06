В аварии на дороге погиб экс-глава Николаевского облсовета: фото
Экс-глава Николаевского областного совета Владимир Луста сегодня погиб в дорожно-транспортном происшествии на автодороге возле села Партизанское. Об этом сообщил в Facebook председатель Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко.
"Большая трагедия как для всей Николаевщины, так и для меня лично. Выражаю искренние соболезнования по поводу трагической гибели депутата Николаевского областного совета нескольких созывов, в прошлом - председателя облсовета Владимира Лусты", - отметил Савченко.
По его словам, в сложные времена, в 2014 году, Луста взял на себя ответственность и исполнял обязанности председателя облгосадминистрации.
"По данным очевидцев, машина, в которой находился Луста, врезалась в тягач. Джип разнесло практически вдребезги, отбросило в кювет, а затем в салоне произошел пожар. Все, кто находился в авто на тот момент, сгорели заживо", - отмечается в сообщении издания Znaj.ua.
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