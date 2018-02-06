Военнослужащую Нацгвардии признали виновной в госизмене
Коллегия судей Соломенского райсуда Киева признала виновной военнослужащую Национальной гвардии в государственной измене и приговорила ее к четырем годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Согласно сообщению, СБУ установила, что техник-оператор отдела информационного обеспечения Центральной базы хранения Нацгвардии была завербована ГУ Генштаба вооруженных сил РФ во время визита к родной сестре в Москву.
В ведомстве отметили, что женщина собирала и передавала спецслужбам РФ сведения, составляющие государственную тайну. Ей были определены разведывательные задачи, разработаны способы передачи информации электронным каналом связи, осуществлен инструктаж для соблюдения мер конспирации. Для экстренного выхода на связь с кураторами ей предоставили адрес электронной почты и номер российского мобильного оператора, рассказали в СБУ.
Фото: facebook.com/SecurSerUkraine
Задержали техника-оператора в октябре прошлого года.
Во время досудебного следствия женщина полностью раскаялась в действиях в ущерб национальным интересам Украины и предоставила полное содействие следствию, сообщили в спецслужбе.
Суд избрал ей меру наказания в виде четырех лет лишения свободы, "учитывая обстоятельства".
Ранее в СБУ сообщили, что по подозрению в совершении государственной измены, предусмотренной ст. 111 УК, по состоянию на 31 декабря 2017 года в розыске находятся 63 человека.
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