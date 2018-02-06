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Суд перенес решение по участникам смертельного ДТП в Харькове

06.02.2018 19:00
Обвинение требовало продлить обоим фигурантам арест на 60 дней без права внесения залога
Суд перенес решение по участникам смертельного ДТП в Харькове
Фото: newsroom.kh.ua

Киевский райсуд Харькова не смог избрать меру пресечения подозреваемым в деле о смертельном ДТП Геннадию Дронову и Елене Зайцевой. Оглашение решения перенесено на завтра на 14:00, сообщает местное издание NewsRoom.

Согласно сообщению, обвинение требовало продлить обоим фигурантам арест на 60 дней без права внесения залога.

При этом Елена Зайцева заявила, что не будет протестовать против этого решения, а Геннадий Дронов не согласился с требованиями прокуратуры.

"Мы не согласны с ходатайством о содержании под стражей. Я и мой подзащитный считаем, что прокурор возвращается к рискам, которые уже были опровергнуты", - заявил адвокат Дронова Сергей Перепелица.

Он подал ходатайство о смягчении меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест.

2 февраля прокуратура передала в Киевский райсуд Харькова обвинительный акт против Зайцевой и Дронова.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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