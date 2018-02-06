В Крыму оккупанты избили сына крымскотатарского активиста

Оккупанты в форме ОМОНа и в балаклавах остановили в г. Джанкой авто сына члена Ревизионной комиссии Курултая крымскотатарского народа Ремзи Муратова

В городе Джанкой в оккупированном Крыму российские оккупанты в форме ОМОНовцев избили сына крымскотатарского активиста Ремзи Муратова - Фахри Муратова. Об этом в Facebook сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

" Как только что сообщили из Крыма, русские оккупанты в форме ОМОН и в балаклавах остановили в г. Джанкой автомашину, которой управлял Фахри Муратов, сын члена Ревизионной комиссии Курултая крымскотатарского народа Ремзи Муратова", - написал Чубаров.

По его словам, Муратову не предъявили никаких обвинений. "ОМОН-цы вытащили Фахри из машины, жестоко избили и бросили его возле машины", - сообщил Чубаров.

Сейчас уточняются обстоятельства происшествия.

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