В Харькове полиция задержала вора в законе Изота: фото
Сотрудники ГУ Нацполиции в Харьковской области задержали вора в законе, ранее судимого по кличке Изот. Об этом у себя в Facebook сообщил первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.
"Желание получить преступное звание по воровскому "уставу" заставило его лично выезжать на своем Лексусе в течение длительного времени и совершать кражи элитных авто на парковке возле источника Саржин Яр", - отметил Аброськин.
Он уточнил, что пока водители находились в церкви или отдыхали на природе вор в законе "обчищал их автомобили".
"Пользуясь своим статусом в криминальной среде, он запрещал совершение краж в указанном месте другим преступникам. Да еще и угрожал настоятелю церкви поджогом храма за то, что тот посмел сделать ему замечание", - сказал Аброськин.
6 февраля 2018 года оперативники Киева задержали вора в законе по прозвищу Гега Озургетский.
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