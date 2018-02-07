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"Повестки в Луганске и казаки в Торезе": что происходит в ОРДЛО

07.02.2018 10:01
Источники в захваченном российскими гибридными войсками Луганске сообщили, что пришли повестки даже тем, кто уехал из города почти четыре года назад
"Повестки в Луганске и казаки в Торезе": что происходит в ОРДЛО
Фото: сайты боевиков

Во временно оккупированной части Донецкой области идет формирование новой вооруженной структуры боевиков, которое называется "Приазовское казачье войско ДНР". Об этом говорится в сводке группы Информационное сопротивление.

"Во исполнение "указа" главаря Захарченко в ряде населенных идет формирование новой вооруженной структуры боевиков под названием "Приазовское казачье войско ДНР". Установочные сборы нового казачьего формирования отмечены в ряде городов юга оккупированных территорий Донецкой области: Торез, Амвросиевка, Старобешево, Тельманово", - говорится в сообщении.

По данным военных экспертов, отмечается крайне низкий уровень желания местных жителей вступать в новое формирование.

"Поэтому организаторы пытаются привлекать иностранных наемников, уволившихся со службы в оккупационных войсках, но по тем или иным причинам остающихся в ДНР. Например, в Торезе главой местного формирования "казаков ДНР" назначен осетин", - отмечается в сообщении.

На данный момент общее количество казаков "Приазовского казачьего войска ДНР" составляет до 150 человек, они разбиты на местные отряды.

По информации источников LIGA.net, в захваченном российскими гибридными войсками Луганске за последнюю неделю некоторые местные жители получили так называемые повестки для явки в военкомат.

"Пришли повестки даже тем, кто уехал еще 2014 году, когда началась война, хотя о мобилизации пока молчат", - уточнил источник. 

24 января 2018 года сообщалось, что в Донбассе ФСБ вербует местных жителей в казаки 

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
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