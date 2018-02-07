"Повестки в Луганске и казаки в Торезе": что происходит в ОРДЛО

Источники в захваченном российскими гибридными войсками Луганске сообщили, что пришли повестки даже тем, кто уехал из города почти четыре года назад

Во временно оккупированной части Донецкой области идет формирование новой вооруженной структуры боевиков, которое называется "Приазовское казачье войско ДНР". Об этом говорится в сводке группы Информационное сопротивление.



"Во исполнение "указа" главаря Захарченко в ряде населенных идет формирование новой вооруженной структуры боевиков под названием "Приазовское казачье войско ДНР". Установочные сборы нового казачьего формирования отмечены в ряде городов юга оккупированных территорий Донецкой области: Торез, Амвросиевка, Старобешево, Тельманово", - говорится в сообщении.

По данным военных экспертов, отмечается крайне низкий уровень желания местных жителей вступать в новое формирование.

"Поэтому организаторы пытаются привлекать иностранных наемников, уволившихся со службы в оккупационных войсках, но по тем или иным причинам остающихся в ДНР. Например, в Торезе главой местного формирования "казаков ДНР" назначен осетин", - отмечается в сообщении.

На данный момент общее количество казаков "Приазовского казачьего войска ДНР" составляет до 150 человек, они разбиты на местные отряды.

По информации источников LIGA.net, в захваченном российскими гибридными войсками Луганске за последнюю неделю некоторые местные жители получили так называемые повестки для явки в военкомат.

"Пришли повестки даже тем, кто уехал еще 2014 году, когда началась война, хотя о мобилизации пока молчат", - уточнил источник.

24 января 2018 года сообщалось, что в Донбассе ФСБ вербует местных жителей в казаки

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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