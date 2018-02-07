В Симферополе оккупанты задержали и увезли крымского татарина
В Симферополе в среду, 7 февраля, в доме крымского татарина Мустафы Калафатова оккупанты проводят обыск. Об этом сообщают активисты на странице общественной организации Крымская солидарность в Facebook.
Силовики РФ приехали в дом Калафатова в 4:00 утра. Оккупанты увезли его и продолжили обыск без него.
"В Симферополе микрорайон Фонтаны идет обыск с 04:00 утра, по адресу ул. Истидат (возле мечети). У Калафатова Мустафы. Сразу увезли, теперь ищут запрещённые литературу и оружие", - сказано в сообщении.
На данный момент место нахождения Калафатова неизвестно.
4 февраля в оккупированном Симферополе из СИЗО освободили крымскотатарского активиста Энвера Кроша, задержанного и осужденного на 10 суток за "пропаганду экстремистских организаций", которую подконтрольные Кремлю силовики якобы обнаружили в его публикациях 2012 года.
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