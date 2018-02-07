СБУ: в Одессе агент ФСБ готовил проникновение из Приднестровья

Житель Одесской области воевал за боевиков ДНР, а потом был завербован российской спецслужбой

Сотрудники СБУ задержали в Одессе жителя области, который, по данным службы, воевал на стороне боевиков ДНР, а затем прибыл в регион для выполнения задач ФСБ РФ. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Согласно информации ведомства, житель Одесской области летом 2014 года, пройдя обучение на одном из военных полигонов Ростовской области РФ, участвовал в боях против сил АТО на передовых позициях в Шахтерском районе Донецкой области.

Впоследствии, по данным СБУ, находясь на территории РФ, мужчина был завербован сотрудниками ФСБ. От кураторов он якобы получил задание, по возвращении в Одесскую область собирать разведданные об обстановке в регионе, в частности в районах, прилегающих к Приднестровью.

"Он также должен был "отработать" нелегальные каналы проникновения на территорию Украины из приднестровского региона Республики Молдова", - сказано в сообщении.

В СБУ уточнили, что задержанный прибыл в Одессу с территории оккупированного Крыма.

Ему объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК (Создание террористической группы или организации) УК, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В январе на территории непризнанного Приднестровья проходили военные учения, в которых участвовали военнослужащие из состава Ограниченной группы российских войск.

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