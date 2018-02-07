Резонансное ДТП в Харькове: подозреваемым продлили срок ареста
Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и продлил на 60 суток меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога двум подозреваемым в резонансном дорожно-транспортном происшествии - 20-летней Елене Зайцевой и 49-летнему Геннадию Дронову. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.
"Пострадавшие и их представители полностью поддержали позицию прокуратуры по сохранению уже назначенного меры пресечения", - отметили в пресс-службе. Зайцева не возражала против удовлетворения ходатайства прокуроров.
Однако Дронов высказался против удовлетворения ходатайства. Его защита настаивала на изменении меры пресечения на круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля (электронный браслет, - ред.).
Киевский районный суд Харькова также назначил к рассмотрению обвинительный акт в уголовном производстве по факту ДТП. По информации процессуального руководителя в уголовном производстве , начальника отдела прокуратуры области Максима Блохина, суд признал обвинительный акт соответствующим всем требованиям Уголовного процессуального законодательства.
"По мнению следователей и процессуальных руководителей, на стадии досудебного расследования собрано достаточно доказательств для рассмотрения производства по существу", - отметил Блохин.
Обвинительный акт по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель людей (ч. 3 ст. 286 УК), в отношении двух водителей прокуратура области направила в Киевский районный суд Харькова на прошлой неделе. Максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы.
Досудебным расследованием установлено, что оба водителя нарушили правила дорожного движения.
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18 октября 2017 года около 20:40 в центре Харькова произошло масштабное ДТП: автомобиль Lexus якобы проехал на красный сигнал светофора и врезался в Volkswagen Touareg, после чего вылетел на тротуар с пешеходами. Вследствие наезда погибли пять человек, в том числе 15-летняя девушка. Шестеро прохожих, среди которых беременная женщина, были госпитализированы с травмами.
20 октября Киевский райсуд Харькова избрал для водителя Lexus Елены Зайцевой меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней - до 16 декабря 2017 года без определения залога. На заседании суда сторона обвинения заявила, что в крови у 20-летней девушки экспертиза обнаружила опиаты.
Зайцева считает, что Volkswagen создал ей опасность. Позднее она отказалась от дачи показаний.
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