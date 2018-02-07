Жителю Кривого Рога дали два года за надругательство над флагом
Жителя Кривого Рога суд приговорил к двум годам лишения свободы за публичное надругательство над государственным флагом. Об этом сообщает пресс-служба Довгинцевского районного суда.
"Приговором Довгинцевского районного суда Кривого Рога от 07.02.2018 года Колесников Евгений Владимирович признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 338 ч. 1 УК, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года", - сказано в сообщении.
По совокупности приговоров к назначенному наказанию частично подсоединена не отбытая часть наказания по предыдущему приговору. В общем Колесников проведет в местах лишения свободы 3 года и 1 месяц.
Радио Свобода сообщает, что ранее мужчина был осужден условно за кражу.
Сам он не признает свою вину в надругательстве над флагом. Колесников утверждает, что зацепил его случайно.
На заседании в среду дала показания одна из свидетелей, которая была вместе с подсудимым в тот вечер, когда произошел инцидент. Она заявила, что не видела, как Колесников срывал флаг со здания.
По информации местных СМИ со ссылкой на источники, двое пьяных сняли государственный флаг с фасада здания, разорвали и справили на него нужду.
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