Полиция разыскивает 308 подозреваемых в госизмене украинцев

Все объявленные в розыск подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ст. 111 (Госизмена) УК

В Украине в 2017 году в государственный розыск объявлены 308 человек, подозреваемых в государственной измене. Об этом 112.ua сообщили в Национальной полиции в ответ на информационный запрос.

В ведомстве уточнили, что все объявленные в розыск подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ст. 111 (Госизмена) УК.

Ранее в СБУ сообщили, что по подозрению в совершении государственной измены, предусмотренной ст. 111 УК, по состоянию на 31 декабря 2017 года в розыске находятся 63 человека.

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