Дело одесского Горсада: побили одного из активистов
В Одессе побили бывшего главу одесской ячейки Правого сектора Сергея Стерненко, которого подозревают "в организации массовых беспорядков" в ноябре прошлого года на митинге против стройки в Летнем театре в городском саду. Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook.
Стерненко уточнил, что считает нападение местью за его гражданскую активность.
22-летний активист участвовал в митинге против стройки в Летнем театре в городском саду Одессы и в потасовке с полицейскими 18 ноября прошлого года.
Тогда одесситы собрались на акцию "Сохраним Горсад для потомков". Еще летом мэрия дала добро на строительство торгово-развлекательного центра в Горсаду, на месте Летнего театра, компании "Солинг". Компанию связывают с предпринимателем Владимиром Галантерником, который давно живет за пределами Украины, но имеет влияние на городского председателя Геннадия Труханова.
Стерненко также сообщили о подозрении в сбыте наркотиков.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
19:31
-
вчера
17:40
-
вчера
18:00
-
вчера
17:57
-
вчера
17:13
Новости партнеров
- 67333
- 57158
- 33649
- 33538
- 30624