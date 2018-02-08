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Дело одесского Горсада: побили одного из активистов

08.02.2018 01:47
Сергея Стерненко подозревают в организации беспорядков на акции против застройки в городском саду Одессы
Дело одесского Горсада: побили одного из активистов
Сергей Стерненко (фото - личная страница в Facebook)

В Одессе побили бывшего главу одесской ячейки Правого сектора Сергея Стерненко, которого подозревают "в организации массовых беспорядков" в ноябре прошлого года на митинге против стройки в Летнем театре в городском саду. Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook.

Стерненко уточнил, что считает нападение местью за его гражданскую активность.  

22-летний активист участвовал в митинге против стройки в Летнем театре в городском саду Одессы и в потасовке с полицейскими 18 ноября прошлого года. 

Тогда одесситы собрались на акцию "Сохраним Горсад для потомков". Еще летом мэрия дала добро на строительство торгово-развлекательного центра в Горсаду, на месте Летнего театра, компании "Солинг". Компанию связывают с предпринимателем Владимиром Галантерником, который давно живет за пределами Украины, но имеет влияние на городского председателя Геннадия Труханова. 

Стерненко также сообщили о подозрении в сбыте наркотиков. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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