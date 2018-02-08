Резонансное ДТП в Харькове: появилась еще одна пострадавшая
В деле о резонансном дорожно-транспортном происшествии на улице Сумской в Харькове появился новый пострадавший. Об этом сообщает NewsRoom.
"В деле появился шестой пострадавший: Марина Ковалева, пассажирка Lexus. Следствие определило, что она пострадавшая", - сказал адвокат подозреваемого Геннадия Дронова Сергей Перепелица.
Источники издания сообщают, что девушка, которая в момент аварии находилась в салоне Lexus, в результате аварии получила перелом грудной клетки.
Повреждения были квалифицированы как травмы средней степени тяжести. В суде интересы Ковалевой представляет адвокат.
7 февраля 2018 года суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и продлил на 60 суток меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога двум подозреваемым в резонансном дорожно-транспортном происшествии - 20-летней Елене Зайцевой и 49-летнему Геннадию Дронову.
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18 октября 2017 года около 20:40 в центре Харькова произошло масштабное ДТП: автомобиль Lexus якобы проехал на красный сигнал светофора и врезался в Volkswagen Touareg, после чего вылетел на тротуар с пешеходами. Вследствие наезда погибли пять человек, в том числе 15-летняя девушка. Шестеро прохожих, среди которых беременная женщина, были госпитализированы с травмами.
20 октября Киевский райсуд Харькова избрал для водителя Lexus Елены Зайцевой меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней - до 16 декабря 2017 года без определения залога. На заседании суда сторона обвинения заявила, что в крови у 20-летней девушки экспертиза обнаружила опиаты.
Зайцева считает, что Volkswagen создал ей опасность. Позднее она отказалась от дачи показаний.
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