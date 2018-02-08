"Работать за еду": на ком экономят боевики в Донбассе

Источники рассказали, что шахтеры в захваченных российскими гибридными войсками городах Донбасса два месяца уже не получают зарплату

Шахтерам "отжатых" боевиками угольных предприятий задерживают зарплату во временно оккупированном Донбассе. Об этом LIGA.net сообщили источники издания.

"Положение сложное, долги висят уже за два месяца, "кормят завтраками", - сказал собеседник издания.

Он уточнил, что речь идет о шахтах в Ровеньках и Краснодоне.

Журналист Денис Казанский у себя в Facebook отметил, что шахтерам бывшего ГП Ровенькиантрацит начали выдавать продукты в счет зарплаты.

"Опять вынуждают людей работать за еду", - добавил он.

Между боевиками террористических организаций ДНР и ЛНР обостряется нерешенный вопрос о поставках угля на Зуевскую ТЭС, что может привести к остановке данной электростанции и вызвать энергетический кризис на временно оккупированных территориях Донбасса.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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