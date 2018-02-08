"Работать за еду": на ком экономят боевики в Донбассе
Шахтерам "отжатых" боевиками угольных предприятий задерживают зарплату во временно оккупированном Донбассе. Об этом LIGA.net сообщили источники издания.
"Положение сложное, долги висят уже за два месяца, "кормят завтраками", - сказал собеседник издания.
Он уточнил, что речь идет о шахтах в Ровеньках и Краснодоне.
Журналист Денис Казанский у себя в Facebook отметил, что шахтерам бывшего ГП Ровенькиантрацит начали выдавать продукты в счет зарплаты.
"Опять вынуждают людей работать за еду", - добавил он.
Между боевиками террористических организаций ДНР и ЛНР обостряется нерешенный вопрос о поставках угля на Зуевскую ТЭС, что может привести к остановке данной электростанции и вызвать энергетический кризис на временно оккупированных территориях Донбасса.
ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
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