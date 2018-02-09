СБУ: Под Одессой разоблачен на взятке в 19 тыс грн помощник судьи

По данным СБУ, за "вознаграждение" подозреваемый искусственно затягивал принятие решений по административным нарушениям до истечения срока давности

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой задержали по подозрению во взяточничестве помощника судьи одного из районов Одесской области. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители задокументировали, что чиновник организовал механизм систематического вымогательства и получения взяток от местных жителей. За "вознаграждение" подозреваемый искусственно затягивал принятие решений по административным правонарушениям до истечения срока давности.

Сотрудники спецслужбы задержали помощника судьи на рабочем месте при получении взятки в размере 19 тыс грн.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК (получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение).

Ему грозит лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Фото: ssu.gov.ua

Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Во время досудебного следствия проверяется возможная причастность к сделке одного из судей района.

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Ранее сегодня сотрудники СБУ совместно с военной прокуратурой задержали по подозрению во взяточничестве одного из заместителей начальника Киевской городской таможни.

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