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Сотрудник Нацполиции застрелил гражданского из табельного оружия

10.02.2018 11:30
(обновлено) Сотрудник батальона "Днепр-1" был не на службе, в гражданской одежде. Выстрел он сделал из табельного оружия во время бытовой ссоры
Сотрудник Нацполиции застрелил гражданского из табельного оружия
Илюстративное фото (iStock/Global Images Ukraine)

Сегодня в Донецкой области около 01:00 в ходе бытовой ссоры представитель Национальной полиции применил оружие против гражданского. Об этом сообщил пресс-центр штаба АТО.

Гражданский скончался - он получил несовместимое с жизнью ранение. 

Как уточнили в полиции Донецкой области, инцидент квалифицировали по ст.115 УК (умышленное убийство). Полицейский задержан.

В прокуратуре области уточнили, что сотрудник Нацполиции - инспектор штаба батальона "Днепр-1". В момент инцидента он был не на службе и в гражданской одежде.

Установлено, что в пятницу, 9 февраля, в городе Часов Яр женщина пригласила к себе домой знакомого и семейную пару. Вечером они употребляли спиртные напитки, позже жена знакомого ушла домой, хозяйка уснула. Ночью она проснулась от криков мужчин, которые выясняли отношения. Женщина пришла к ним на кухню, ее ударили по голове, отчего она упала и потеряла сознание.

Во время ссоры 48-летний сотрудник батальона выстрелил в 48-летнего оппонента из табельного оружия, отчего тот скончался.

Решается вопрос о сообщении подозрения и избрании меры пресечения.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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