Сотрудник Нацполиции застрелил гражданского из табельного оружия
Сегодня в Донецкой области около 01:00 в ходе бытовой ссоры представитель Национальной полиции применил оружие против гражданского. Об этом сообщил пресс-центр штаба АТО.
Гражданский скончался - он получил несовместимое с жизнью ранение.
Как уточнили в полиции Донецкой области, инцидент квалифицировали по ст.115 УК (умышленное убийство). Полицейский задержан.
В прокуратуре области уточнили, что сотрудник Нацполиции - инспектор штаба батальона "Днепр-1". В момент инцидента он был не на службе и в гражданской одежде.
Установлено, что в пятницу, 9 февраля, в городе Часов Яр женщина пригласила к себе домой знакомого и семейную пару. Вечером они употребляли спиртные напитки, позже жена знакомого ушла домой, хозяйка уснула. Ночью она проснулась от криков мужчин, которые выясняли отношения. Женщина пришла к ним на кухню, ее ударили по голове, отчего она упала и потеряла сознание.
Во время ссоры 48-летний сотрудник батальона выстрелил в 48-летнего оппонента из табельного оружия, отчего тот скончался.
Решается вопрос о сообщении подозрения и избрании меры пресечения.
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