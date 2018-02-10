В прифронтовой Марьинке 300 абонентов остались без света

Уже есть заявка на обеспечение режима тишины для ремонта, но ее еще должны согласовать все стороны

В Марьинке около 300 абонентов около линии разграничения остались без света из-за повреждения распределительной подстанции. Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.



Предприятие, которое поставляет электроэнергию, подало заявку на обеспечение режима тишины для возможности проведения ремонта. Ее уже согласовала украинская сторона.



Дальше заявку должна согласовать миссия ОБСЕ.

Глава СММ ОБСЕ Эртурул Апакан заявлял, что в первую очередь нужно защитить гражданское население, которое живет около линии соприкосновения в Донбассе и страдает от конфликта.



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