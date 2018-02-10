На Волыни СБУ разоблачила на взятках своего сотрудника: фото
Оперативники управления внутренней безопасности СБУ совместно с военной прокуратурой разоблачили на взятке сотрудника одного из подразделений спецслужбы в Волынской области. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.
Оперативники установили, что подозреваемый систематически требовал от местных предпринимателей неправомерную выгоду за несоздание препятствий при осуществлении экспортно-импортных операций.
Сотрудники СБУ задержали "коллегу" в Луцке при получении от бизнесмена очередной взятки в размере $3 тыс.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК (получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение).
Фото: ssu.gov.ua
Сотруднику одного из подразделений спецслужбы в Волынской области грозит лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.
Ранее в Одесской области был разоблачен на взятке в 19 тыс грн помощник судьи.
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