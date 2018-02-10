На Волыни СБУ разоблачила на взятках своего сотрудника: фото

Сотрудники СБУ задержали "коллегу" в Луцке при получении от бизнесмена очередной взятки в размере $3 тыс

Оперативники управления внутренней безопасности СБУ совместно с военной прокуратурой разоблачили на взятке сотрудника одного из подразделений спецслужбы в Волынской области. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Оперативники установили, что подозреваемый систематически требовал от местных предпринимателей неправомерную выгоду за несоздание препятствий при осуществлении экспортно-импортных операций.

Сотрудники СБУ задержали "коллегу" в Луцке при получении от бизнесмена очередной взятки в размере $3 тыс.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК (получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение).

Фото: ssu.gov.ua

Сотруднику одного из подразделений спецслужбы в Волынской области грозит лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Ранее в Одесской области был разоблачен на взятке в 19 тыс грн помощник судьи.

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