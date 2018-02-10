В Черновцах СБУ разоблачила адвоката на взятке в $6 тыс: фото

Подозреваемый требовал у матери обвиняемого за торговлю наркотиками $6 тыс, пообещав повлиять на принятие судом решения о смягчении наказания ее сыну

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой задержали по подозрению во взяточничестве адвоката Совета адвокатов Черновицкой области. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что подозреваемый требовал у матери обвиняемого за торговлю наркотиками $6 тыс, пообещав повлиять на принятие судом решения о назначении ее сыну более мягкого наказания. Женщине он объяснил, что деньги якобы пойдут стороне обвинения за непредставление апелляционной жалобы на решение суда.

Оперативники спецслужбы задержали адвоката по месту жительства после получения всей суммы взятки.

Против адвоката за злоупотребление влиянием открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 369-2 УК (получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды). Ему грозит от трех до восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Фото: ssu.gov.ua

Ранее в Одесской области был разоблачен на взятке в 19 тыс грн помощник судьи.

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