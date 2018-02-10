Под Житомиром задержан подозреваемый педофилии мужчина: фото
В одном из районов Житомирской области полицейские 9 февраля задержали 30-летнего мужчину, подозреваемого в развратных действиях в отношении малолетних сыновей. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.
Мужчина находится под стражей, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
В полицию поступило сообщение от сельского головы о возможных противоправных действиях одного из жителей села. Во время выяснения всех обстоятельств полицейские установили, что мужчина в течение определенного периода насиловал собственного сына, 2007 г.р., и сына сожительницы, 2004 г.р.
В настоящее время мужчине объявлено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 156 УК (развращение несовершеннолетних) и ч. 3 ст. 153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом). За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.
Злоумышленник задержан, полиция выдвигает ходатайство о его содержании под стражей.
Ранее сообщалось,что под Киевом отпущенный на волю насильник вновь изнасиловал женщину.
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