Под Житомиром задержан подозреваемый педофилии мужчина: фото

По данным полиции, мужчина в течение определенного периода насиловал собственного сына, 2007 г.р., и сына сожительницы, 2004 г.р.

В одном из районов Житомирской области полицейские 9 февраля задержали 30-летнего мужчину, подозреваемого в развратных действиях в отношении малолетних сыновей. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.

Мужчина находится под стражей, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В полицию поступило сообщение от сельского головы о возможных противоправных действиях одного из жителей села. Во время выяснения всех обстоятельств полицейские установили, что мужчина в течение определенного периода насиловал собственного сына, 2007 г.р., и сына сожительницы, 2004 г.р.

В настоящее время мужчине объявлено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 156 УК (развращение несовершеннолетних) и ч. 3 ст. 153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом). За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.

Злоумышленник задержан, полиция выдвигает ходатайство о его содержании под стражей.

Ранее сообщалось,что под Киевом отпущенный на волю насильник вновь изнасиловал женщину.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.