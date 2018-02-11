Боевики хотели сбить беспилотник: миссия ОБСЕ попала под обстрел

Наблюдатели ОБСЕ укрылись за бронированными автомобилями, пострадавших нет

Боевики пытались сбить беспилотник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ во временно оккупированном населенном пункте Первомайское, что в 68 километрах от Донецка. Об этом LIGA.net сообщает пресс-служба миссии.

"Осуществляя патрулирование в 300 метрах к западу от западной окраины Первомайского наблюдатели слышали 11 выстрелов из стрелкового оружия в 1,5 км к востоко-юго-востоку", - отметили в пресс-службе.

По оценке СММ, огонь велся по мини-БПЛА, который в то время пролетал примерно в 1,7 км к юго-востоку от позиции наблюдателей.

"Члены патруля миссии укрылись за бронированными автомобилями и забрали БПЛА, который поврежден не был", - подчеркнули в пресс-службе.

6 февраля 2018 года террористы угрожали наблюдателям специальной мониторинговой миссии ОБСЕ недалеко от временно оккупированного Луганска.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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