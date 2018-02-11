Массовая драка в аэропорту Киева стала причиной задержки рейсов

Пассажиры белорусского рейса негативно отреагировали на то, что их самолет подадут тем, кто летит в Египет

В столичном аэропорту Киев (Жуляны) 9 февраля произошла массовая драка между пассажирами рейсов Белавиа и Bravo Airways, из-за чего были задержаны все последующие рейсы. Об этом сообщает ЦТС.



Согласно сообщению, в киевском аэропорту произошла поломка самолета, который должен был лететь в Шарм-эш-Шейх (Египет), и вместо него подали тот самолет, который должен был лететь в Минск (Беларусь). Однако позже в пресс-службе аэропорта сообщили, что изначально причиной задержки рейса в Шарм-эш-Шейх стало закрытие аэропорта в Хургаде.



Пассажиры белорусского рейса негативно отреагировали на то, что их самолет подадут тем, кто летит на отдых, и, по словам очевидцев, накинулись на них, начав драку, чтобы не пустить их на посадку в Египет.



Отмечается, что прибывшая полиция только наблюдала за дракой через стекло, поскольку потасовка произошла в транзитной зоне после паспортного контроля. На место инцидента вызвали пограничников.



Согласно онлайн-табло аэропорта, рейс в Шарм-эш-Шейх вылетел из Киева лишь в 11:16 вместо запланированного времени 02:15, а самолет на Минск, с пассажирами которого и произошло недоразумение при выходе на посадку, вылетел почти на час позже - в 6:07 вместо 5:15.



Задержки рейсов, вызванные тем, что, как утверждают очевидцы, 150 пассажиров заблокировали выход с паспортного контроля, оказались более чем существенными. Например, рейс LOT в Варшаву задержался на 1 час 37 минут, рейсы WizzAir в Будапешт и Дортмунд - на 3 часа.





"Эти люди нарушили работу режимного объекта, выдавили дверь в зал, но никакой ответственности за это дебоширы пока не понесли", - рассказала Сегодня глава пресс-службы аэропорта Киев Галина Богданенко.



В будущем зачинщикам потасовки, троим гражданам Беларуси, грозит запрет на въезд в Украину, а украинцам, участвовавшим в блокировании выхода с паспортного контроля, - административные меры по возвращению в страну.



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