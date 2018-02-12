Расстрелы на Майдане: организаторами могут быть шестеро - ГПУ

Подозреваемыми по этому делу проходят Виктор Янукович, а также бывшие главы СБУ и МВД с несколькими их заместителями

В организации расстрелов протестующих на Майдане зимой 2014 года следственная группа в Генеральной прокуратуре подозревает шесть человек. Такую информацию на брифинге в Киеве озвучил прокурор Янис Симонов.

Среди подозреваемых - беглый экс-президент Виктор Янукович, бывший глава СБУ Александр Якименко, его заместитель Владимир Тоцкий, экс-глава МВД Виталий Захарченко и его замы Петр Федчук и Виктор Ратушняк.

Разрешение на заочное расследование по этому эпизоду получено только по Якименко, Тоцкому и Януковичу, отметил прокурор.

"Это делается, чтобы в правовом поле проводить досудебное расследование в связи с тем, что это лицо не находится на территории Украины и не может быть привлечено к ответственности", - добавил Симонов.

Читайте также: "Этот режим в агонии": Янукович отреагировал на заочное следствие

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.