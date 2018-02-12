ГПУ определила подозреваемых в убийстве силовиков на Майдане

Прокурор Алексей Донской отказался называть имена, сославшись на тайну следствия

Нескольким лицам сообщено о подозрении в убийстве и/или покушении на убийство силовиков на Майдане зимой 2013-2014 годов с применением огнестрельного оружия. Об этом на сегодняшнем брифинге рассказал прокурор ГПУ Алексей Донской.

По его словам, такое производство есть, изучаются обстоятельства незаконного применения огнестрельного оружия против силовиков "со стороны определенных групп граждан".

"Сообщено о подозрении определенным лицам", - сказал он, говоря об этом деле, но не уточнил, кому именно.

Эти случаи известны из СМИ, добавил Донской.

Читайте также: Расстрелы на Майдане: организаторами могут быть шестеро - ГПУ

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.