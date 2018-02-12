В результате обстрела в Донбассе погиб военный - штаб

Наиболее активно боевики обстреливали защитников Крымского

С начала суток 12 февраля боевики в Донбассе 8 раз обстреляли позиции сил АТО, погиб один военнослужащий, еще один ранен. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО.

Согласно сводке, на Луганском направлении боевики активизировались вблизи Новолуганского, Светлодарска и Зайцево. Они вели огонь по позициям ВСУ из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Несколько выстрелов из пулеметов прозвучали неподалеку Новгородского.

Из гранатометов различных типов террористы также обстреливали защитников Катериновки, а по защитникам Попасной вели огонь из минометов калибра 82-мм.

Однако, по данным штаба, наиболее активно боевики обстреливали защитников Крымского. Незаконные вооруженные формирования применили 120-ти и 82-мм минометы, гранатометы и стрелковое оружие.

"В результате вражеского огня, к сожалению, погиб один украинский воин, еще один наш защитник был ранен", - сказано в сообщении.

Вчера боевики обстреляли Донецкую фильтровальную станцию. Повреждены бетонные заграждения.

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