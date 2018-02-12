В Донецкой области пулевое ранение получил местный житель

63-летний мужчина получил пулевое сквозное ранение левого плеча, когда убирал снег возле своего дома

Сегодня в Гранитном Волновахского района мирный житель получил пулевое ранение. Открыто производство по статье "Теракт". Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Согласно сообщению, 63-летний мужчина получил пулевое сквозное ранение левого плеча, когда убирал снег возле своего дома.

Сейчас он госпитализирован в районную больницу Волновахи. Его прооперировали. Сейчас жизни пострадавшего ничего не угрожает.

Следственно-оперативная группа местной полиции устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Указанный факт предварительно квалифицирован по ч.2 ст. 258 (Террористический акт) УК.

С начала суток 12 февраля боевики в Донбассе 8 раз обстреляли позиции сил АТО, погиб один военнослужащий, еще один ранен.

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