Сутки на фронте: погиб военнослужащий из Чернигова

В результате обстрелов российско-оккупационных войск погиб военный, двое получили ранения

За минувшие сутки в зоне боевых действий в Донбассе российско-оккупационные войска 11 раз вели прицельный обстрел по позициям ВСУ, в результате чего погиб один украинский военнослужащий и двое получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО.

"За минувшие сутки, по всей линии соприкосновения, противник провел 11 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. В результате вражеского огня, к сожалению, погиб один украинский воин, еще двое наших защитников были ранены", - говорится в сообщении.

Вчера, 12 февраля, около 10:00 утра во время обстрела погиб младший сержант 58-й отдельной мотопехотной бригады Сысков Дмитрий Вадимович, 1980 года рождения, уроженец города Чернигова. Об этом сообщили в Facebook Черниговского облвоенкомата.

Штаб отмечает, что на луганском направлении фронта напряженная ситуация наблюдалась в районе населенного пункта Крымское. Вблизи этого прифронтового села боевики несколько раз вел огонь по опорным пунктам ВСУ из 120-ти и 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия.



Также сказано, что возле Попасной террористы применил минометы калибра 82-мм, а с гранатометов различных видов обстреливали украинские позиции у Катериновки, Светлодарска, Новолуганского и Зайцево. На подступах к Новгородскому российские наемники совершили несколько выстрелов из крупнокалиберных пулеметов.

Помимо этого, на донецком направлении, в вечернее время суток противник применил 120-мм минометы и крупнокалиберные пулеметы на подступах к Водяному, а возле Опытного - автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие, включая крупнокалиберные пулеметы.

Читайте также: Для мира в Донбассе нужны 20 тыс миротворцев - Reuters



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.