Суд Москвы арестовал похищенного ФСБ в Крыму "украинского шпиона"

На видео "допроса" Константин Давыденко заявляет, что приехал на аннексированный Россией полуостров "по заданию СБУ" для "сбора информации"

Константина Давыденко, которого российские оккупанты похитили в Крыму якобы за "шпионаж в пользу украинских спецслужб", отправили под арест на два месяца. Такое решение 12 февраля 2018 года вынес Лефортовский суд Москвы, сообщает рупор кремлевской пропаганды РИА Новости.

Согласно сообщению, Давыденко будет находиться в СИЗО до 11 апреля.

Также российские пропагандисты опубликовали видео якобы допроса похищенного, который провели сотрудники ФСБ. На камеру Давыденко заявляет, что "по заданию СБУ" приехал в Крым "собрать информацию у человека по имени Виталий".

12 февраля 2018 года Федеральная служба безопасности РФ заявила о "задержании" во временно оккупированном Крыму якобы гражданина Украины, которому вменяют шпионаж. Силовики утверждают, что мужчина "собирал и передавал спецслужбам Украины секретные сведения о деятельности Росгвардии и данные о сотрудниках ФСБ".

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В МИД заявили, что проверяют информацию о похищении украинца на полуострове.

Россия оккупировала Крымский полуостров в 2014 году. Верховная Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма РФ. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Кремля. Против России были введены персональные и секторальные санкции. За проведение Москвой так называемых парламентских выборов с участием Крыма в 2016 году Рада признала Госдуму РФ нелегитимной.

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