Под Кропивницким в ДТП погибли три человека: фото
Сегодня, 13 февраля, нa отрезке aвтoдoрoги Крoпивницкий-Кривой Рог в Дoлинском районе произошло ДТП, в результате которого погибли трое. Об этом сообщает пресс-служба полиции Кировоградской области.
Авария произошла сегодня около 03:40.
"Водитель автомобиля Skoda Octavia допустил столкновение с полуприцепом, который двигался впереди в составе автопоезда с грузовым автомобилем Volvo под управлением 42-летнего гражданина. В результате водитель Skoda и двое его пассажиров погибли на месте", - говорится в сообщении.
Фото: kg.npu.gov.ua
По факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения, которые привели к гибели людей).
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