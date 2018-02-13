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Под Кропивницким в ДТП погибли три человека: фото

13.02.2018 12:57
В Кировоградской области автомобиль Skoda ночью столкнулся с грузовиком
Под Кропивницким в ДТП погибли три человека: фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Сегодня, 13 февраля, нa отрезке aвтoдoрoги Крoпивницкий-Кривой Рог в Дoлинском районе произошло ДТП, в результате которого погибли трое. Об этом сообщает пресс-служба полиции Кировоградской области.

Авария произошла сегодня около 03:40.

"Водитель автомобиля Skoda Octavia допустил столкновение с полуприцепом, который двигался впереди в составе автопоезда с грузовым автомобилем Volvo под управлением 42-летнего гражданина. В результате водитель Skoda и двое его пассажиров погибли на месте", - говорится в сообщении.


Фото: kg.npu.gov.ua

По факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения, которые привели к гибели людей).

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ЛIГАБiзнесIнформ
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