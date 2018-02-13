Разведчика боевиков ДНР приговорили к девяти годам тюрьмы

Получив прозвище Туман, сообщник террористов осуществлял наблюдение за военнослужащими Вооруженных Сил Украины

Разведчик террористической организации ДНР приговорен к девяти годам заключения. Об этом сообщает спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко в Facebook.

Во время судебных слушаний установлено, что 24-летний уроженец Славянского района в декабре 2015 года вступил в ряды боевиков. Получив прозвище Туман, он был назначен на должность "разведчика разведроты Славянской бригады" террористической организации ДНР.

С оружием в руках и в камуфлированной одежде он вместе с другими боевиками дислоцировался в селе Комсомольское Старобешевского района Донецкой области. Пройдя инструктаж в так называемом Министерстве госбезопасности ДНР, осужденный осуществлял наблюдение за военнослужащими Вооруженных Сил Украины.

В октябре 2016 сообщника террористов задержали сотрудники СБУ при пересечении блокпоста.

В суде своей вины он не признал, однако, по мнению коллегии судей Токмакского райсуда Запорожской области, общественным обвинением полностью доказана вина боевика Тумана.

Сообщник террористов признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (участие в террористической группе или террористической организации), и приговорен к девяти годам лишения свободы.

Ранее сегодня сообщалось, что в Луганской области осужден на 4,5 года тюрьмы боевик террористической организации ЛНР, который был причастен к артиллерийским обстрелам военных.

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