Военного ВСУ суд приговорил к 13 годам тюрьмы за госизмену

Военный в 2014 году отказался проходить службу в ВСУ и подписал контракт с армией оккупантов

Подольский райсуд Киева признал военнослужащего ВСУ, который в Крыму отказался проходить службу в ВСУ и поступил на службу в армию РФ, виновным в дезертирстве и госизмене, приговорив его к 13 годам лишения свободы. Об этом говорится в вердикте суда, опубликованном в Едином реестре судебных решений.

Согласно тексту решения суда, уроженец Канева Черкасской области в марте 2014 отказался нести военную службу в ВСУ и заявил о намерении проходить службу в Вооруженных Силах РФ. Он подписал контракт с армией оккупантов, а также получил паспорт гражданина РФ.

"Признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.408 (Дезертирство), ч.1 ст.111 (Государственная измена) УК и назначить ему наказание по ч.1 ст.408 УК Украины в виде 3 (трех) лет лишения свободы, по ч.1 ст.111 УК Украины в виде 13 (тринадцати) лет лишения свободы без конфискации имущества и в соответствии со ст 54 УК Украины с лишением воинского звания - младший сержант", - сказано в решении суда.

Путем поглощения менее строгого наказания более строгим военному назначили наказание в виде 13 лет лишения свободы.

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