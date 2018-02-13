Под Черниговом в пункте пропуска обезвредили бешеного енота

По данным пограничников, никто из присутствующих в пункте пропуска "Николаевка" в Черниговской области не пострадал

Утром 13 февраля со стороны сопредельной территории к автомобильному пункту пропуска "Николаевка" в Черниговской области забежал енот. Попытки военнослужащих его выгнать были напрасны, поскольку енот рычал и агрессивно бросался на людей, не покидая пункт пропуска. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Пограничники остановили пропуск транспортных средств и, учитывая реальную угрозу жизни людей, пересекающих госграницу, попытались поймать животное.

Одновременно об обнаружении животного с явными признаками бешенства пограничники сообщили в Семеновское районное общество охотников и рыбаков.

Фото: dpsu.gov.ua

По прибытию к месту происшествия представителей соответствующих служб было принято решение обезвредить енота. Животное передали для проведения эпидемиологического исследования на предмет заражения бешенством.

Никто из присутствующих в пункте пропуска не пострадал.

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