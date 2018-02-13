В Мариуполе полиция расследует инцидент с советской символикой

Группа неизвестных при возложении цветов к памятнику Расстрелянным во второй мировой войне использовала советскую символику

Сегодня, 13 февраля, в Мариуполе на одном из мероприятий неизвестные использовали советскую символику. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции города.

"Сегодня около 13:00 в Кальмиусское отделение полиции поступило сообщение о том, что 12:00 на площади имени Левченко группа неизвестных при возложении цветов к памятнику Расстрелянным во второй мировой войне использовала советскую символику", - отметили в пресс-службе.

Предварительно факт квалифицирован по ст. 436 Уголовного кодекса (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов).

Лица, причастные к инциденту, устанавливаются. По факту использования запрещенной символики в Кальмиусском районе начато досудебное расследование.

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