В Винницкой области СБУ разоблачила на взятке двух силовиков

По данным оперативников, сотрудники полиции и прокуратуры требовали $3 тыс от коммерсанта, который обвинялся в подделке служебных документов

Сотрудники Службы безопасности задержали по подозрению во взяточничестве начальника одного из отделений полиции и первого заместителя руководителя одной из местных прокуратур Винницкой области. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что подозреваемые организовали механизм получения неправомерной выгоды от местных жителей за "решение вопроса" о закрытии уголовных производств. В качестве посредников для передачи денег чиновники привлекли двух частных предпринимателей.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что должностные лица требовали $3 тыс от коммерсанта, который обвинялся в подделке служебных документов.

Сотрудники СБУ задержали четырех фигурантов дела в разных местах области после получения всей суммы взятки.

Фото: ssu.gov.ua

Продолжается досудебное расследование в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст.368 УК (получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение).

Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Им грозит лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Ранее в Одесской области был разоблачен на взятке в 19 тыс грн помощник судьи.

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