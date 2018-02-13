В Запорожье хакеры планировали взломать госбанки - СБУ

Правоохранители зафиксировали попытки хакерской атаки на банковские сети и оперативно установили злоумышленников

В СБУ заявили, что совместно с полицией разоблачили в Запорожье хакерскую группировку, участники которой якобы планировали похищать деньги со счетов клиентов банковских учреждений, в частности государственных. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Согласно сообщению, трое жителей Запорожья собирались с использованием специализированного вредоносного программного обеспечения "сломать" системы дистанционного банковского обслуживания.

После заражения информационных сетей банков хакеры якобы рассчитывали получить несанкционированный доступ к личным данным клиентов и снять деньги со счетов.

"Правоохранители зафиксировали попытки хакерской атаки на банковские сети и оперативно установили злоумышленников", - сказано в сообщении.

Во время проведения обысков по месту жительства подозреваемых сотрудники СБУ обнаружили компьютерную технику с установленным вредоносным программным обеспечением, электронные накопители информации, международные банковские карты, документацию, якобы подтверждающую намерения совершить преступление.

Фото: ssu.gov.ua

Компьютерное оборудование направлено для проведения соответствующих экспертиз.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 361 (Незаконное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей) УК.

Напомним, правоохранительные органы и спецслужбы Болгарии проводят проверку по факту взлома страницы президента страны Румена Радева в Facebook.

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