В Запорожье хакеры планировали взломать госбанки - СБУ
В СБУ заявили, что совместно с полицией разоблачили в Запорожье хакерскую группировку, участники которой якобы планировали похищать деньги со счетов клиентов банковских учреждений, в частности государственных. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Согласно сообщению, трое жителей Запорожья собирались с использованием специализированного вредоносного программного обеспечения "сломать" системы дистанционного банковского обслуживания.
После заражения информационных сетей банков хакеры якобы рассчитывали получить несанкционированный доступ к личным данным клиентов и снять деньги со счетов.
"Правоохранители зафиксировали попытки хакерской атаки на банковские сети и оперативно установили злоумышленников", - сказано в сообщении.
Во время проведения обысков по месту жительства подозреваемых сотрудники СБУ обнаружили компьютерную технику с установленным вредоносным программным обеспечением, электронные накопители информации, международные банковские карты, документацию, якобы подтверждающую намерения совершить преступление.
Фото: ssu.gov.ua
Компьютерное оборудование направлено для проведения соответствующих экспертиз.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 361 (Незаконное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей) УК.
Напомним, правоохранительные органы и спецслужбы Болгарии проводят проверку по факту взлома страницы президента страны Румена Радева в Facebook.
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