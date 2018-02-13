НАБУ заочно сообщило о подозрении Труханову - СМИ

Кроме мэра Одессы, подозрения доставили еще четверым чиновникам горадминистрации

НАБУ объявило мэру Одессы Геннадию Труханову о подозрении в уголовном производстве по делу "Краяна". Об этом сообщает Думская со ссылкой на активиста Антитрухановского майдана и лидера одесской ячейки Народного руха Украины Михаила Кузаконя.

"Сотрудники НАБУ доставили сообщение о подозрении непосредственно на рабочее место Труханова", - написал Кузаконь на своей странице в Facebook.

По информации издания, сотрудники НАБУ принесли в муниципалитет сразу пять уведомлений о подозрении. Кроме Труханова, фигурантами "дела Краяна" стали его заместитель Павел Вугельман, директор департамента коммунальной собственности Алексей Спектор, глава комиссии горсовета по вопросам коммунальной собственности Василий Шкрябай и еще один чиновник мэрии, имя которого пока неизвестно.

Все они сейчас находятся за пределами Украины, отмечает Думская.

Также сообщения о подозрении детективы НАБУ доставили по месту жительства указанных чиновников.

Информацию о подозрении Труханову подтвердили источники Украинской правды и Hromadske в правоохранительных органах.

Корреспонденту LIGA.net в пресс-службе НАБУ сообщили, что проверяют информацию о подозрении мэру Одессы.

Осенью 2016 года мэрия Одессы приобрела здание бывшего завода "Краян" за 185 млн грн, однако то же здание в начале 2016-го уже было продано за 3,8 млн грн, и позднее перепродано за 11 млн грн. Бюро добилось того, чтобы 185 млн грн на счетах в банке "Пивденный" были арестованы. Одесские СМИ писали, что к таким махинациям якобы причастен Труханов. Осенью 2017 года его допросили в НАБУ как свидетеля.

В январе 2018 года ГПУ объявила о подозрении депутату Одесского облсовета и его соратнику по делу о взятке: они якобы собирались дать $500 тыс детективу НАБУ за снятие ареста упомянутых выше 185 млн с замороженных счетов.

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